Lourdes Stephen, es una conocida conductora de Univisión, está en el ojo del huracán, y es que su relación con el abogado Michael Pouchades puede causar su despido.

Pese a ser hijo de cubanos, el esposo de Lourdes apoya abiertamente a Donald Trump; quien hace unos días ganó la presidencia de Estados Unidos por el partido Republicano. Tras el triunfo del candidato favorito de su esposo, la presentadora de “Sal y pimienta” quiso explicar su postura en Instagram: “Como madre e inmigrante que también soy, comprendo el miedo y la incertidumbre que muchos sentimos; porque soy parte de esta comunidad a la que orgullosamente he servido por 14 años con vocación y respeto. No puedo hablar por nadie, ni nadie habla por mi, no somos responsables de los actos de los demás; pero si por los propios… y mi mensaje es que tenemos que unirnos en amor. Pero sobre todas las cosas, debemos de trabajar juntos, porque todos somos una familia y orar a Dios para que todo salga bien. Que tengan un maravilloso día y gracias siempre por su cariño y apoyo, expresó Stephen.

Seguidores atacaron a la conductora en redes sociales Sin embargo, sus seguidores no tardaron en manifestarse, pues para algunos de ellos; ella es “igual de racista” que su esposo. Incluso hubo quienes la tacharon de “hipócrita”, no sin antes exigir que sea despedida de Univisión. “Mejor cállate, no hables HIPOCRITA MENTIROSA Y RACISTA TAMBIEN”, “La verdad, qué decepción, me imagino eres igual que tu marido luego no digas porque te despidieron de Univisión (sic)”, “Fuera de @salypimienta mucho mas agradable ver ah @jessicacedielnet”, le escribieron algunos de sus detractores.

Hasta el momento la presentadora no ha sido removida de su trabajo en la cadena de televisión; pero la polémica persigue a su familia luego de que el abogado ha atacado a a Jennifer Lopez llamándola “latina sexualmente inmoral; y a Jorge Ramos, diciéndole que mejor se regrese a México.

