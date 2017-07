Susana Zabaleta prefiere ser Dulcinea del Quijote que “Aventurera”

Y la piedra se terminó enamorando del hombre que tantas veces tropezaba con ella. A photo posted by Susana Zabaleta (@susanazabaleta) on Sep 15, 2014 at 8:19am PDT

Susana Zabaleta acudió anoche a la tercera subasta “En Nuestra Manos” donde expresó que no es pieza para protagonizar el renovado musical “Aventurera” que presume ser un éxito para el 2017 siendo que para ella ha pasado a la historia.

“¿Otra vez?, pues Aventurera ya fue, fue la que estuvo 9 años, pero no gracias, prefiero esperar o hacer ‘El Hombre de la mancha’ porque no (en el papel de Dulcinea del Toboso)”, dijo a JDS a su llegada al evento del maestro Pedro Freidberg.

A estas alturas de su carrera, la soprano se puede dar el lujo de decir qué sirve para su imagen y lo que no lo deshecha porque no se imagina haciendo ese tipo de musicales. “No me imagino ahí o, ¿tú si me imaginas ahí?”, dijo tajante.

“A cierta edad no se lleva uno cualquier cosa a la boca”, una de sus frases favoritas de la conductora de 52 años y que ha mantenido su programa “Susana Adicción” gracias a su fuerte humor negro y carisma.

Asimismo, se declaró en contra de los hombres que golpean a las mujeres y viceversa. “Yo creo que si utilizaríamos la fuerza todos, acabaríamos muertos todos, habría que utilizar la sensibilidad, el sentimiento y amor estamos en tiempos no son de guerra”, expresó Zabaleta, quien estrena novio 18 años más joven que ella.

En el caso de Fey, quien según ha llevado una relación enfermiza con su novio cubano Lenny de la Rosa, Susana dijo no entender qué tiene en la cabeza para dejarse someter. “Hablar de Fey se me hace triste, pensar que alguien se deja pegar todavía no me cabe en la cabeza”.

Recomendó a la cantante de “Amo” y “Azúcar amargo” acudir a las instituciones que ayuda a las mujeres con este tipo de problemas. “hay muchas instituciones que ayudan la mujer golpeada, hay que dejar tus cosas, dejar tu credencial de elector y salir de casa”, expresó.

Por ello, se declaró a favor de instituciones como la Fundación Vicente Ferrara con el proyecto “En nuestras manos” que ayudan a las personas a entender que la educación en este mundo lo es todo.

Algunas otras personalidades que acudieron a la subasta fueron Raquel Bessudo, Lina Santos, Gaby Carrillo y la conductora María Alejandra Molina.

