Naomi Watts atraída por las series y alejada de los rumores

Naomi Watts mantiene su buen paso por el cine, pero un los últimos dos años ha tenido una atracción por las series. Aunque trata de cuidar su vida privada, en ocasiones tiene que exponerla para aclarar su situación, como es su reciente separación de Liev Schreiber, su compañero por más de once años.

Actualmente, a la actriz la podemos ver en el cine con el thriller psicológico, Presencia siniestra; ella ha protagonizado más de 70 películas a través de su carrera.









¿Es cierto que no te gusta verte en la pantalla?

— ¡No! No disfruto mucho viendo mi trabajo. Normalmente me gusta verme años después y recordar ciertos momentos y anécdotas. Creo que disfruto más cada proyecto, luego de unos años, en ese aspecto soy un poco extraña.

Hay escenas que marcan tu carrera, ¿cuál fue en la cinta Presencia siniestra?

— Sin duda, la bañera. Normalmente en una película de terror, no pasan cosas buenas cuando estás tomando un baño caliente. Las peores cosas ocurren ahí (risas) pero todo lo tomé con calma. Voy a confesarte que durante esas escenas pase horas sumergida en el agua caliente y quedé ¿cómo le dicen?, la piel como muy arrugada o ciruela pasada por tantas horas bajo el agua.

Haces drama y ficción en la pantalla grande y chica, ¿por qué no hay tanta comedia?

— Suelo hacer esa comedia oscura y un poco dramática, que está llena de humor negro. Quizá más adelante llegue un guión de una comedia, pero ahora que lo comentas creo que la buscaré. Me gusta reír y creo que mis hijos son los mayores motivadores de sonrisas en mi vida.

¿Qué hace Naomi Watts cuando no está trabajando?

— Soy una mujer muy normal, me gusta estar en casa, preparar el desayuno antes de enviar a los niños a la escuela, hacer ejercicio y salir con amigos. Disfruto el cocinar, a veces no tengo mucho tiempo, pero gozo meterme a la cocina y hacer mezclas. También me gusta estar activa en cuestiones de apoyar fundaciones o algunas causas, me gusta comprometerme. Estoy trabajando con ONUSIDA, que es un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.

Viene una nueva serie, ¿qué puedes adelantarme de Gipsy?

— No puedo decir mucho, pero este proyecto con Netflix me tiene muy emocionada, es otro ritmo de trabajo. Interpreto a Jean Holloway, una terapeuta que comienza a desarrollar relaciones peligrosas e íntimas con la gente en la vida de sus pacientes. Además soy productora, así que espero que sea un trabajo que le guste a la gente para 2017.

¿Cuál es tu mayor preocupación?

— Mi familia, sin duda. En esta carrera siempre está muy expuesta, por ahora vivo un buen momento en mi vida y sólo quiero asegurarme que mis hijos tengan salud y no se vean afectados por mis decisiones. Se habla mucho de mi separación con Liev (Schreiber) y eso repercute en mis dos hijos. Seremos una familia, aunque él y yo no estemos juntos; al final nos separamos como pareja, pero siempre seremos los padres de nuestros hijos. Decidí que era la mejor decisión para seguir con ese respeto y amistad, por el bien de nuestros hijos. A veces, los rumores son crueles, pero he aprendido a dejarlos pasar.



¿Qué nunca olvidas antes de salir de casa?

— Mi iPad mini (risas).

Historia Presencia siniestra

Mary es una psicóloga infantil que vive en una aislada casa del bosque con su hijastro Stephen, un adolescente en estado vegetativo desde el accidente de coche en el que murió su padre. Mary ha decidido trasladarle a un centro especializado en el cuidado de pacientes como él, pero antes debe prepararse para pasar una gran tormenta que se acerca.



Lo que viene

The Glass Castle (2017)

Gypsy (serie)

The Divergent Series: Ascendant (serie)

The Book of Henry (2017)

Ophelia (2018)