"Se la jaló": Andrea Legarreta a Lucía Méndez por su pelea con Madonna

Después de que Lucía Méndez revelara el terrible incidente que vivió con Madonna hace algunos años, la conductora de “Hoy”, Andrea Legarreta puso en duda su anécdota.

“Está super chistoso esto que está pasando… Amamos a Lucía, pero esta vez sí se la super jaló”, expresó la esposa de Erik Rubín, lo que desató la risa de los demás conductores.

Por lo que a través de su cuenta de Twitter, Lucía Méndez le envió un mensaje a la conductora de “Hoy”.

“¡Aunque Andreita no me crea @AndreaLegarreta SÍ ME PASÓ! Mi compañero y yo éramos los únicos sentados en la tercera fila y le molestó a @Madonna”, escribió.

“Mi querida @AndreaLegarreta Te espero el 10 de diciembre en mi show del @TMetropolitanMx y te gritaré ‘stand up’, si te veo sentada”, añadió.

A lo que Andrea Legarreta respondió: “Jajajaja ok hermosa! No me quedaré sentada! Lo juro!”.

Todo esto comenzó en una entrevista que le realizaron a Lucía Méndez para el programa “Hoy”, misma en la que contó como fue que desairó a Madonna hace algunos años.

“A mí me tocó en la tercera fila, entonces todo el mundo estaba de pie y yo no porque traía lastimada una rodilla. Entonces ella salió y me vio sentada, me dijo ‘Stad up’, y yo dije ‘esta vieja está loca, no me voy parar’. Yo le hacía así, que tenía mal mi rodilla y llegó un momento en que me dijo ‘fuck you’ y dije ‘así menos me paro’ porque todo mundo estaba parado”, finalizó.