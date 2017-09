Elsa y Elmar, una colombiana con un sonido peculiar

Es colombiana y aunque su música no es lo que normalmente se escucha de esa región, Elsa y Elmar ha logrado atraer las miradas con su llamado pop espiritual. La cantante se encuentra en México para ofrecer una serie de conciertos y a Guadalajara llegará este 8 de diciembre al Foro Independencia.

“Traigo un show acústico, vengo de terminar cuatro fechas con mi banda completa alrededor de la Ciudad de México, pero no me quería ir sin ir a las ciudades que sentía que ya era hora de visitar. Arme un show acústico de mis canciones con guitarra, reducidas en instrumentación, pero es muy bonito compartir los temas de manera no convencional”, señaló en entrevista Elsa.

En tan solo tres años, Elsa y Elmar logró ser escogida para participar en el Festival Estéreo Picnic y abrir a importantes artistas.

“Vivo en California, pero no dejo de ser una pequeña colombiana, que está un poco afuera de lo que está pasando en mi país, con ese boom musical, pero al mismo tiempo estoy ahí, es una posición interesante, es hermoso verlo desde afuera y ver como la música de nuestro país está explotando y llegando a otros lugares. Ha sido un año importante en mi carrera, porque el disco (Rey) salió terminando en 2015 y este año pude trabajarlo. Fue un gran reto abrirle los conciertos a Caloncho en el Teatro Metropólitan, aunque nunca había hecho un acústico; también abrí los shows de Coldplay en Colombia. Ahora estoy tocando mucho en California después de dos años de ganarme un espacio; en México estoy fortalecido ese lazo musical”.

Elsa y Elmar termina esta semana sus presentaciones en México, pero ya visualiza el 2017.

“Estoy componiendo, haciendo demos y maquetas para el próximo disco. Siempre busco hacer algo nuevo, no quiero caer en clichés. Me encanta cantar en español, pero mi música no es muy latina, como que no es cumbia. Estoy trabajando en la nueva música”.

Presentaciones

Guadalajara. 8 de diciembre, Foro Independencia.

Irapuato. 9 de diciembre, Radio Bar.

Texcoco. 10 de diciembre, Doppler Bar.