Amy Schumer responde a quienes la criticaron por posible papel de Barbie

Amy Schumer le respondió a quienes criticaron su potencial selección para interpretar el papel de Barbie en una próxima película basada en la muñeca de Mattel. La revisa Variety reportó la semana pasada que Schumer estaba en conversaciones para interpretar a Barbie y que como parte de la trama el personaje sería echado de Barbielandia por no ser lo suficientemente perfecto y se iría en una aventura por el mundo real. Posterior a esto, usuarios en redes sociales criticaron la selección de la norteamericana debido a que no era lo suficientemente perfecta para interpretarlo. “Barbie es la definición de perfección”, escribían en un portal llamado Barstool, mientras que otros alegaban que “Mattel estaría arruinando totalmente su imagen al permitir que Schumer sea Barbie”. Ante esto, la actriz de comedia publicó una foto de sí misma en traje de baño el martes en Instagram. Dijo que quienes intentaron hacerla sentir mal por su sobrepeso fracasaron porque sabe que no es gorda y que siente “cero vergüenza” en su piel. Señaló además que la respuesta negativa solo ha puesto en evidencia que es una “opción maravillosa” para interpretar a “un ícono importante y en evolución”. “Yo digo que soy hermosa, yo digo que soy fuerte. Ustedes no van a determinar mi historia. Yo lo haré”, Amy Schumer.

Su vida contada sin censura

Este año la standupera publicó un libro autobiográfico llamado The Girl with the Lower Back Tattoo – Amy Schumer en el que cuenta sus peripecias y las razones que la llevaron a dedicarse a la comedia. Asimismo narra traumantes experiencias de su juventud donde deja claro que si alguien sabe sobreponerse a los malos momentos, es ella.

Por la versión narrada de este libro, Amy Schumer además, está nominada a dos premios Grammy, pues ella misma lee el audiolibro.