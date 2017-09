Kuno Becker le llevó serenata a Natalia Téllez y ella lo

A finales del mes de noviembre el actor y productor Kuno Becker negó sostener una relación amorosa con Natalia Téllez, sin embargo, parece ser que está haciendo todo lo posible para ganarse el corazón de la conductora del programa matutino “Hoy”.

Y es que recientemente el actor fue fotografiado por la revista TVNotas cuando le llevó una serenata con mariachis y ella nisiquiera se asomó.

“En cuanto supo que Natalia Téllez quedó soltera gracias a uno de sus informantes, Kuno Becker no tardó en ‘tirarle la onda’ y hasta serenata le llevó a su departamento”, dice la publicación.

Una fuente aseguró a la revista que Natalia sigue dolida por su ruptura con el también actor Christopher Uckermann, por lo que no está interesada en sostener ningún noviazgo con alguien más.

A mediados de octubre, la presentadora y Uckermann confirmaron públicamente que habían puesto punto final a su noviazgo debido a que los dos tenían una agenda de trabajo muy apretada que les impedía verse; no obstante, el ex RBD no tardó en reponer su “corazoncito” pues recientemente estreno romance con la también actriz Ana Serradilla.

