YouTubeRewind, los mejores VIDEOS de 2016

Durante este 2016 ocurrió de todo en la plataforma de videos YouTube, por lo que presentaron el video YouTubeRewind, el cual rememoró lo mejor, lo más compartido y lo más visto de este año que está a punto de terminar, tanto a nivel nacional como mundial.

En un comunicado, la plataforma de videos dio a conocer el contenido de creadores mexicanos y videos destacados y musicales a nivel global y en México con un rap peculiar, una reflexión sobre el origen de los alimentos, un crossover de Spiderman, Frozen y Batman, así como bromas entre hermanos y experimentos sociales.

Musicalmente lo que más se vio fue la canción Hasta el Amanecer, de Nicky Jam, seguida de No lo hice bien, de los Plebes del Rancho, el “Shaky Shaky” y “El Perdedor”, ubicándose en tercero y cuarto lugar, respectivamente.

La lista de lo más visto y compartido en cuanto a contenido de creadores fueron el Rap de Fernanfloo, La Comida de Hola Soy German, Pokemon Heyeyeyeah ft. Narehop – (Parodia “Hey Yea Yea Yea Ye”) de elrubiusOMG, así como el Quita las espinillas al instante, de MarianaQuiperz

La lista continua con el quinto lugar, Spiderman & Frozen Elsa vs Joker! De Toy Monster Compilations, en el sexto puesto Date Outfit Ideas de Marina Joyce y en el séptimo Música 10 K Pop de Luisito Rey.

En octavo, noveno y décimo sitio aparecen Face Swap Challenge, de Rubius; la broma del desayuno con pegamento de Los Polinesios y el video de “Como te ven te tratan”, de Papawer.

Entre los 10 videos musicales más destacados en México, la lista inicia con Hasta el Amanecer, de Nicky Jam; No lo hice bien, de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho; Shaky Shaky, de Daddy Yankee; Maluma, con El Perdedor y seguido de J Balvin, con el tema Bobo.

Los restantes lugares de este TopTen destacan Fifth Harmony, con la canción Work from Home ft. Ty Dolla $ign; Calvin Harris y Rihanna con This Is What You Came For; Enrique Iglesias con Duele el Corazón, en colaboración con Wisin; Carlos Vives y Shakira, con La Bicicleta, y Rihanna con Work.