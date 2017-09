Filtran foto íntima de Maisie Williams, actriz de Game of Thrones

Nuevamente una celebridad ha sido víctima de los hackers. Ahora se han filtrado fotografías íntimas de la actriz Maisie Williams, famosa por su participación “Game of Thrones”.

En la red apareció una foto de la joven de 19 años posando en topless sobre una roca, dando la espalda a la cámara. La imagen fue publicada en el portal Reddit y aún se desconoce cómo llegó ahí; debido a que Maisie no la publicó en ninguna de sus redes sociales.

La foto de Maisie Williams, quien da vida a “Arya Stark” en la serie de HBO, fue captada en un viaje que la actriz hizo al continente asiático. Por su parte, el representante de la intérprete confirmó la autenticidad de las fotografías, insistiendo en que no tienen ningún tipo de contenido sexual, aunque no supo explicar cómo acabó la imagen en Internet.

Maisie Williams topless 😍👌 pic.twitter.com/C4orY6mPPR — Game of Thrones Cast (@GoT_Cast) December 4, 2016

A pesar de la fama que le ha dejado “Game of Thrones”, Maisie Williams se ha caracterizado por no ser protagonista de ningún escándalo. Aunque hemos sido testigos de su paso de la infancia a la adolescencia, ha evitado causar polémicas. De hecho, la actriz ha sido muy aplaudida por saber controlar la evolución de su vestuario sobre la alfombra roja, y evitar proyectar una imagen demasiado adulta para su edad.

“Creo que siempre he tenido muy claro cuál quería que fuera mi aspecto. Nunca he querido parecer mayor ni llevar vestidos provocadores. No es que tenga mucho que enseñar precisamente”, aseguró en una entrevista a InStyle.









Publicidad









También te pude interesar:

El humillante acuerdo que firmó Brad Pitt para poder ver a sus hijos

Leonardo DiCaprio y Katy Perry marcaron tendencia en Twitter en 2016