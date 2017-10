¡Irreconocible! Angelique Boyer confunde a sus seguidores con esta foto

Hace unos días Angelique Boyer publicó una foto en su cuenta de Instagram, la cual causó muchas dudas entre sus seguidores.

#AnaLeticia que personaje más desbordante de locura, le perdí el miedo, jugué todo el tiempo con ella, fue muy divertida. Gracias por quererla..(aunque no entiendo por qué) 😂😈👹! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 gracias infinitas! #tr3svecesana👩👩👩 Una foto publicada por Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el 29 de Sep de 2016 a la(s) 11:32 PDT

La protagonista de “Tres veces Ana” subió a su red social una fotografía de su rostro; la imagen está divida en dos y en blanco y negro. Junto a ella escribió: “Besos mundo, les deseo lo mejor de lo mejor”. A pesar de que en Angelique refiere que es ella la de la fotografía la actriz no se parece, situación que ha confundido a sus fans.

Entre los comentarios de sus seguidores se pueden leer: “Hermosa,pero se ve muy diferente”. “No es ella”. “Es ella porque la forma de cara es la misma”. “Esa no eres tú… y si eres, ni te pareces en nada, demasiado maquillaje y filtro”. “Sí es ella, pero igual por el filtro y los ojos no lo parece”. “¿Angie eres tú? Te ves muy diferente?”. “¿Te operaste los labios? ¿Qué te hiciste?”. “Angelique no abuses del Photoshop”; entre otros cuesntionamientos de sus followers.

La actriz no respondió a las decenas de comentarios; ni negó, ni aceptó que fuera ella. Lo que sí es un hecho es que la mujer de la foto luce muy diferente a ella. ¿Ustedes qué creen?

