Fernanda Castillo podría interpretar a Silvia Pinal

Fernanda Castillo a quien se le conoce principalmente por su personaje de Mónica Robles en El Señor de los Cielos dice que sería la más afortunada por darle vida a Silvia Pinal en un serie de televisión.

“Sí, siempre me dicen que me parezco mucho a ella, y pues creo que le doy un aire. Yo estaría encantada de convertirme en Silvia Pinal, pero no es una decisión que dependa de mí. Le he hecho homenajes con fotos, y pues espero se pueda concretar algo, comentó la actriz en una entrevista al programa Ventaneando.

En otras entrevistas, la actriz ha comentado de los homenajes que ha realizado a la primera actriz y de la relación que tiene con ella.

“Yo trabajé muchos años en Mujer, casos de la vida real y conozco perfectamente a Silvia Pasquel quien también me ha dicho que me parezco mucho a su mamá y siempre me ha hecho un honor eso”, afirmó.

De hecho, hace un par de meses Pasquel y Castillo coincidieron en el set de una película que estrenarán próximamente donde interpretan a madre e hija.

Por otro lado se ha comentado que podría ser la productora Carla Estrada quien lleve la batuta del proyecto y a su vez, ha mostrado interés por llevarlo a cabo en diversas entrevistas.

Además, hace unos meses, la misma Silvia Pinal dijo a Ventaneando que le gustaría que se realizara una serie sobre su vida.

“Yo creo que Silvita, mi hija, podría interpretarme muy bien en alguna etapa de mi vida y carrera. Se parece mucho a mí”, comentó.