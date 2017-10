La actriz porno Nikki Benz denunció que fue violada durante una filmación

La actriz de películas para adultos Nikki Benz, denunció que sufrió una violación durante una filmación.

La estrella porno de 35 años dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter Nikki afirmó que ella no quería realizar una escena, pero que fue obligada por la producción; esto sucedió cuando realizaba un filme para el portal canadiense Brazzers.com.

“Nunca debe haber bullying, violaciones y violencia en el set. No, significa no, en cámara y fuera de cámara. ¡Sólo NO!”, escribió.

Enough is enough. Violence, abuse, and bullying of female performers must STOP. @Brazzers