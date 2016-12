Carrie Fisher sufre infarto en avión

Carrie Fisher, la entrañable actriz que da vida a Leia Organa en la saga de Star Wars, sufrió un infarto al corazón este viernes mientras se encontraba a bordo de un avión.

De acuerdo con el portal TMZ, Carrie Fisher se encontraba viajando de Londres a Los Ángeles cuando sufrió un paro cardiaco. La gente a bordo del vuelo le administró reanimación cardiopulmonar.

El avión aterrizó a medio día en Los Ángeles y de inmediato los paramédicos recibieron a la actriz para trasladarla al hospital más cercano.

Carrie Fisher se encontraba en la gira promocional de su libro “The princess Diarist”.

La actriz Anna Akana se encontraba a bordo del mismo vuelo y publicó el susto que se llevó en su cuenta de Twitter:

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞

December 23, 2016