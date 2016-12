Nuria Bages cumple 66 años junto al elenco de “Enamorándome de Ramón”

Nuria Bages, una actriz que siempre ha guardado secretos de su vida y se ha dedicado cien por ciento a la actuación, festejó 66 años de vida junto al elenco de la telenovela “Enamorándome de Ramón” que le dio una sorpresa con un pastel en el Foro 1 de Televisa San Ángel.

La actriz que le da vida a Hortensia, (una mujer divertida, pero fea y tonta a la vez) en el melodrama de Lucero Suárez, dijo sentirse apapachada por José Ron, Esmeralda Pimentel, Bárbara Torres, Claudia Martin e Iván Amozorrutia, parte del elenco, porque nunca había festejado su cumpleaños trabajando.

“Nunca me habían festejado en una novela y me siento muy chiveada por tantas muestras de cariño y aunque mi cumpleaños es mañana (23 de diciembre), mis papás me registraron un día como hoy porque nací a las 12 de la noche, ahí la confusión”, relató a JDS luego de partir y repartir su pastel.

Asimismo, dijo que el 2016 fue muy bueno para ella en cuestión de trabajo y sobre todo porque conserva muy buena salud. “Es lo principal y qué mejor que trabajando y comenzar el 2017 de la misma manera”, apuntó la actriz quien se hizo famosa por su papel de Silvina en la serie “Dr. Cándido Pérez”.

Pero, ¿cuál es el secreto para verse tan bien a su edad?, “cuál secreto, simplemente soy una señora de mi edad, con buena salud que me cuido mucho, porque si no se cuida uno después el cuerpo empieza a fallar, nos empezamos a poner feos, gordos y enfermos”, detalló la actriz quien está casada con el doctor Fernando Cano del Valle.