10 películas en las que salió Carrie Fisher que no fueron Star Wars

La legendaria actriz de la saga “Star Wars”, Carrie Fisher, además de escritora, falleció hoy a los 60 años de edad, confirmaron sus familiares.

Fisher fue hija de dos famosos de Hollywood Debbie Reynolds y Eddie Fisher e hizo su debut en el cine en la película Shampoo en 1975.

También apareció en cintas como The Blues Brothers, The Man With One Red Shoe, Hannah and Her Sisters de Woody Allen.

Así como en When Harry Met Sally, en The Burbs, al lado de Tom Hanks.

En 1988 participó en la cinta Buscando a Greta con Ron Silver.

En 1991 actuó junto a Sally Field y Robert Downey Jr. en Soapdish.



También tuvo una breve participación en Los Ángeles de Charlie: al límite junto a Cameron Diaz y Drew Barrymore.

Además compartió créditos con Meryl Streep y Shirley MacLaine en Postcards from the Edge en 1990.

En 2008 apareció en la cinta The Women (Todo sobre las mujeres) protagonizada por Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes y Debra Messing.