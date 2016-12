Gary, el amor incondicional de la princesa Leia

La actriz Carrie Fisher, mejor conocida como la princesa Leia – por su participación en la saga de Star Wars- se caracterizaba, entre otras cosas, por su amor hacia los animales, en especial a su bulldog francés, Gary Fisher.

El amor incondicional que existía de la actriz hacia el can era evidente, llevaba Gary a todos lados, sin importar si se trataba de una alfombra roja o incluso la presentación de su último libro, The Princess Diarist; incluso se sabe que el perrito la acompañó al hospital, después del infarto que sufrió el fin de semana.

Gary Fisher logró destacar también en redes sociales; a la fecha cuenta con un perfil en Twitter con más de 27 mil seguidores. Este espacio online fue también un medio para que el perro “expresara” su pesar por la muerte de la que consideraba su madre.

Saddest tweets to tweet. Mommy is gone. I love you @carrieffisher

— Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) December 27, 2016