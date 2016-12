Jesús Zavala hace una pausa en “Club de Cuervos”

Hay personajes que brincan de las pantallas, para ser parte cercana de las personas. Eso le ocurrió a Jesús Zavala con el personaje de Hugo Sánchez en Club de Cuervos que se encuentra en Netflix. El actor tapatío está en Guadalajara, para gozar de unos días de descanso, y en charla con Publimetro señaló que le divierte mucho cuando la gente le grita “¡Hugo Sánchez!” en la calle.

“Mi personaje me ha dejado muchísimas cosas, mucho cariño por parte de la gente y en la calle, sí hay gente que me dice ‘¡Jesús Zavala!’, pero la mayoría me dice ‘¡Hugo Sánchez!’, porque están totalmente conectadas con el personaje, es cuando llegan y te hablan como si te conocieran desde hace tiempo y te preguntan: ‘¿Dónde está el jefe?’, eso es muy divertido. Para nosotros los actores es una forma de recibir un buen comentario, de que estás haciendo bien la chamba, eso quiere decir que algo se está haciendo bien”, comentó Jesús Zavala.

El actor tapatío con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro agradece el año que está por terminar, que le brindó grandes proyectos como Club de Cuervos.

“Cualquier actor de mi generación se sentiría muy contento y orgulloso de estar en un proyecto como éste; me siento pleno agradecido y aprendiendo mucho en cada temporada”.

El actor, quien hace a “Hugo Sánchez”, visita Guadalajara para pasar algunos días con su familia: en unos días regresará a las filmaciones de la tercera temporada de la serie de Netflix. Foto | Instagram.

Jesús Zavala reveló que al personaje de Hugo Sánchez tuvo varios cambios desde su concepción.

“Cuando mi me invitaron era algo diferente, no como lo teníamos planeado. Siempre existió la libertad, es algo que se agradece mucho al trabajar con Gary (Alazraki); además de ir construyendo el personaje. Lo que más agradezco, son todas las escenas que hago con Luis Gerardo Méndez, quien me ha ayudado mucho, pues tiene una visión impresionante y junto a Gary, los tres hemos moldeado el personaje”.

Añadió que la esencia de Hugo Sánchez cambió para hacerlo de sumiso a encantador: “A mí me resultaba muy incómodo -en la vida real-, como alguien con un mando más alto puede hacer sentir tan mal y ser tan frío con alguien que trabaja contigo. Las personas sumisas llegan a causar una cierta incomodidad para las demás personas, no quería que fuera por ahí…si iba a ser sumiso, una persona leal, fiel y enamorado de su trabajo, tenía que ser encantador, no que sintieras pena por él, sino cariño”.

Actualmente está en planas grabaciones de la tercera temporada de la serie de Netflix, pero el tapatío tiene varios proyectos para 2017.

“Hace un par de semanas terminé una película con Videocine llamada La boda de Valentina con Marimar Vega y Omar Chaparro, de la que me siento afortunado de haber trabajado. Hago el medio hermano de Marimar Vega, somos hijos de un candidato a gobernador de la Ciudad de México. Me toca hacer a Bernardo, quien es totalmente distinto a lo que estoy haciendo últimamente. Es un junior, aunque estamos casados con un estereotipo muy claro de un junior y fresa, lo hicimos totalmente diferente, con unas reacciones y un humor muy negro”.

Recién terminó de filmar la cinta “La boda de Valentina”. Foto | Instagram.

El próximo año estrenará otro filme dirigido por Luis Eduardo Reyes: “Cómplices se llama la cinta y la protagonizamos Arath de la Torre y yo, producida por Leonardo Zimbrón y filmada en República Dominicana, es una comedia romántica”.

Propósitos de Año Nuevo

El 2016 para Jesús Zavala resultó positivo y comparte cuáles serán sus propósitos para el próximo año.

“Tengo algunas ideas en la cabeza, me gustaría viajar por mi país, tomar el coche y recorrer los Pueblos Mágicos; además quiero ser más agradecido, no es que no haya sido, sino agradecer a las buenas personas que te encuentras y las rachas positivas. Fue un 2016 que me enseñó tanto, que quiero hacerlo al doble el próximo año con una gran actitud”.

Contenido relacionado.