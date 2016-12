Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher fallece a los 84 años

Debbie Reynolds quien alcanzó la fama con cintas como Singin’ in the Rain y quien recientemente se encontraba en el ojo público con el fallecimiento de su hija, Carrie Fisher mejor conocida como la Princesa Leia, falleció la tarde de este jueves a consecuencia de un derrame cerebral.

Todd Fisher, hijo de Reynolds fue quien confirmó la noticia al portal TMZ.

Reynolds, de 84 años, fue trasladada de emergencia alrededor de las 13 horas (hora local), al Centro Médico Cedars Sinai en condiciones “de estables a serias”, de acuerdo con voceros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Debbie se encontraba en casa de su hijo planeando los funerales de Carrie Fisher.

A Reynolds le sobrevive su hijo Todd, quien declaró al portal “Está con Carrie”.

Su vida

Debbie estuvo casada con Eddie Fisher y su divorcio fue muy sonado en 1959 por deberse a una infidelidad con Elizabeth Taylor. Debbie se volvió a casar dos veces más en 1960 y 1984.

La actriz interpretó personajes icónicos como Tammy and the Bachelor y The Unsinkable Molly Brown por la cual se ganó una nominación al premio Oscar.

De hecho, la relación entre Carrie y Debbie es el tema central del libro Postcards from the Edge que Fisher publicó en xx y que se volvió una película protagonizada por Meryl Streep y Shirley MacLaine.

