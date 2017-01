Así fue como el playback arruinó presentación masiva de Mariah Carey

La cantante estadounidense Mariah Carey despidió el año con una accidentada actuación en la plaza Times Square de Nueva York en la que los problemas técnicos con el sonido terminaron convirtiendo el momento en un gran fiasco.

“Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017”, aseguró Carey en un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter poco después de su actuación, junto a un vídeo con una de sus características muecas.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here’s to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) 1 de enero de 2017