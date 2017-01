Ed Sheeran regresa el viernes con nueva canción

Justo hace un año, Ed Sheeran anunciaba que se tomaría un año de descanso de la escena musical.

Durante sus vacaciones en España, a finales de 2015, el cantante británico sufrió una lesión en su oído por lo cual se sometió a una operación a inicios de 2016.

En una entrevista a una radio australiana, Sheeran explicó: “Tengo que someterme a una operación en enero en mi oído porque estúpidamente salté de un yate muy alto y me lo dañé. Aterricé mal y me reventé el tímpano, así que me tienen que hacer un injerto, lo que significa que no podré viajar por un tiempo; algo medianamente bueno porque así me tengo que quedar en mi casa”.

Durante este año, además de preparar un disco que continuará a los grandes éxitos que logró con “X”, el cantante británico dedicó algún tiempo a labores altruistas.

Durante las primeras horas de 2017, Sheeran compartió un video en sus redes sociales donde anunció que este viernes saldrá a la luz el primer tema de ese disco.

“Nueva música el viernes”