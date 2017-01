Belinda y Criss Angel se ponen románticos y se envían cariñosos mensajes

Belinda no esconde el amor que siente por Criss Angel y le ha enviado románticos mensajes a través de sus cuenta de Twitter.

Con la llegada de 2017, la cantante mexicana quiso demostrar lo enamorada que está. A través de su cuenta de Twitter, Belinda le dedicó unas palabras a su amor.

En el primer mensaje escribió: “De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”.

De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas😃 — Belinda (@belindapop) January 2, 2017

Posteriormente le escribió: “Happy New Year @CrissAngel mi amor!!!”.

Happy new year @CrissAngel mi amor! — Belinda (@belindapop) January 2, 2017

El enamorado de Beli no se quedó sin responder y le dedicó las siguientes palabras: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho. Feliz año nuevo mi amor @belindapop, eres el amor de mi vida”.

La pareja oficializó su romance el pasado mes de noviembre, con una fotografía que el ilusionista publicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo han mantenido su relación fuera de los reflectores y son pocas las muestras de cariño que hacen públicas. Pero finalmente ambos han “gritado” el amor que siente el uno por el otro.

@kinggoldchains @KylieJenner @belindapop mi amor & I hanging after my show tonight. Happy Birthday Tyga!!! Thanks for coming!!! @luxorlv A photo posted by Criss Angel (@crissangel) on Nov 18, 2016 at 11:48pm PST

