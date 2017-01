Festivales listos para poner a NL en la mira de México

Desde hace varios años Nuevo León se ha convertido en sede importante de festivales musicales a nivel nacional.

Este año no será la excepción, la mayoría de los eventos que están en la agenda de los regios ya tienen fecha, sede y elenco.

El primer evento de 2017 de este tipo será el festival ¡Qué Rock!, que se realizará los días 11 y 12 de febrero en la explanada del Río 70.

El primer día contará con Haragán y Compañía, Javier Bátiz, Tex Tex, Liran’ Roll y Luzbel, por mencionar algunos.

Al día siguiente, tocarán exponentes como Moderatto, María Daniela y su Sonido Lasser, Elis Paprika y JotDog, entre otros.

¡Qué Rock! es un festival para todas las edades, según los organizadores.

Los boletos están disponibles por Internet en Arema Ticket con precios de 700 pesos en General, mil 100 pesos en VIP y 600 pesos extras para el acceso al Meet & Greet.

En el mismo mes, pero el día 25, se llevará a cabo el festival Unión Indio en la Expo Guadalupe.

Este line up lo integran Sublime With Rome, Sleeping With Sirens, Gondwana, Tiger Army, Pato Machete, Gentiállica y Resorte, entre otros.

Los boletos se encuentran a través del sistema Súper Boletos con un costo de 650 pesos en General y 900 en VIP.

Uno de los festivales más esperados no sólo en Nuevo León, sino en varios estados aledaños, es el Pa’l Norte.

Su sexta edición se realizará los días 31 de marzo y 1 de abril en el Parque Fundidora.

Pa’l Norte contará con un variado cartel en el que destacan The Killers, Placebo, Maná, Kaskade, M.I.A., Fito Páez, Enanitos Verdes, Mon Laferte, Dread Mar I, Draco Rosa y Drake Bell, entre 60 exponentes más.

La venta de boletos es en Ticketmaster, en diversas fases, y conforme van pasado dichas etapas, los costos van cambiando.

Sin embargo, el costo de la etapa final por ambos días es de mil 760 pesos en zona General y 3 mil 160 pesos en VIP.

En la incertidumbre…

El Wish Outdoor Festival, por su parte, que reúne a los máximos exponentes de la música electrónica a nivel internacional, aún no destapa su line up para la edición 2017; pero ya se confirmó que será el 27 de mayo en el Parque Fundidora.

Y otro de los festivales más esperados por los regios es el Machaca Fest, considerado el evento de más tradición en la Sultana del Norte, que se realizará los días 17 y 18 de junio, también en el Parque Fundidora.

Aunque aún no destapan el elenco, ya inició la venta para los Creyentes del Machaca Fest, a través de Hot-Ticket, con un costo de 908 pesos en General y mil 545 pesos en área VIP.

Festivales confirmados en Nuevo León para 2017

