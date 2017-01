Pixies viene a México en 2017

Head Carrier, el segundo álbum de Pixies desde la reunión en 2004 vio la luz el 30 de septiembre de 2016con 12 temas en compañía de la bajista Paz Lenchantin. Dicho disco llevará a la banda por una gira mundial en donde México formará parte.

¡Feliz año nuevo! 2017 nos llevará a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, México y Europe.

La agrupación no ha definido fechas pero su llegada sería dos años después de que se presentaran en el Corona Capital en 2015 con su álbum Indie Cindy editado en abril de 2014.

La gira #PixiesLive llegará a Australia el 4 de marzo y su concierto ya cuenta con las localidades agotadas.

Happy New Year……2017 will take us to Japan, Australia, NZ, South Africa, Usa, Canada, Mexico and Europe. #PixiesLive pic.twitter.com/XQzZjfr99h

— PIXIES (@PIXIES) January 2, 2017