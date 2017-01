Casey Affleck fiel al cine independiente

Durante su pasada visita al Festival de Morelia, Publimetro charló con Casey Affleck a propósito de la cinta independiente “Manchester By The Sea”, que tiene a Hollywood hablando sobre una posible nominación del histrión al premio Oscar y que se encuentra nominada a cinco Globos de Oro que se celebrarán el domingo próximo.

La cinta dirigida y escrita por Kenneth Lonergan lleva hasta el momento 73 reconocimientos por parte de la industria y ha sido nominada en 156 categorías.

Casey Affleck está nominado como mejor actor en los Globos de oro por la interpretación que realiza en esta cinta.

“Yo no elijo proyectos por los premios, sé que hay gente que lo hace y los respeto. Además conozco a los que deciden a quien premiar y a quien no, pero mí, a mí me gustan los personajes complicados y llenos de conflictos,. Me fijo mucho en las personas involucradas como el director o guionista, si salen sorpresas como estar nominado pues se agradece”, señaló el hermano de Ben Affleck y que contrario a él, ha enfocado su carrera en proyectos independientes que ya lo llevaron a recibir su primera nominación al premio Óscar en 2008 por la cinta “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”

En “Manchester By the Sea” vemos como el personaje que interpreta Casey se tiene que hacer cargo del hijo de su hermano después de que éste muere, lo que provocará un cambio de su vida y un problema para su actual pareja. El filme también cuenta con las actuaciones de Michelle Williams y Kyle Chandler, el dramaturgo Keneth Lonergan con quien Affleck debutó en teatro hace un par de años, es el encargado de escribir y dirigir la cinta.

“Lonergan puede lograr que en diálogos donde nada pasa, todo está sucediendo porque son reales, mundanos y nos presentan el drama que viven los personajes”.

El también director mencionó que espera que el este año levante la producción “Light of my Live”, cinta sobre un grupo de cazarrecompensas que son contratados para capturar a Pancho Villa en 1916. El filme ha tenido problemas de financiamiento para la locación pues sus productores quieren hacerla en España y Casey quiere filmarla totalmente en México por lo que aprovechó su visita en el país para encontrar apoyo.

“Los festivales ayudan a crear una comunidad, a que películas pequeñas como la que estoy presentando sea vista o para ayudar a encontrar la manera de producir la cinta de Villa, en un mundo saturado de Marvel, los festivales ayudan a darle voz y financiamiento a los pequeños” concluyó.

La televisión

Casey Affleck asegura que la televisión está viviendo su mejor momento y tiene ganas de formar parte de ella a pesar de que su primer intento fue la miniserie de HBO, “Lewis & Clark”, que fue cancelada a los dos meses de producción debido a su excesivo presupuesto y mala organización. El show de televisión favorito del histrión en 2016 fue “Stranger Things” porque pudo compartirla con sus hijos y recordar su infancia.