Mexicanos que van más allá del sueño americano en Hollywood

Gael García Bernal

El actor ha vuelto a recibir una candidatura a los Globos de Oro, por la serie Mozart in the jungle, con la que ya consiguió eun premio en la anterior edición; además está nominado con la película Neruda como Mejor Película Extranjera.

El actor tapatío tendrá un 2017 con varios proyectos en el extranjero como el filme Z dirigida por Jonás Cuarón y hará la voz de Héctor en la cinta animada Coco, la nueva película de Disney-Pixar.

Diego Luna

Gran cierre de año tuvo Diego Luna con la cinta Rogue one: una historia de Star wars que tuvo varios récords en taquilla, por lo que el actor mexicano está en la mira de los productores de Hollywood. Quizá por eso estará como presentador de un premio en la próxima edición de los Globos de Oro.

Aún le falta estrenar en México, The bad batch junto a Jim Carrey y Keanu Reeves y Flatliners con Kiefer Sutherland.

Manuel García-Rulfo

Después de interpretar a Vasquez en el filme Los siete magníficos junto a Chris Pratt y Denzel Washington, el actor tapatío tiene varios proyectos por hacer este 2017. En entrevista con Publimetro, adelantó que vienen cosas importantes en la televisión y el cine, pero por cuestiones de confidencialidad no puede adelantar nada, pero promete que será un año con mucho trabajo en Estados Unidos y México.

Guillermo del Toro

Mientras siguen sus series televisivas The Strain y Trollhunters, el cineasta tapatío estrenará una nueva película, The shape of water, mezcla de cine fantástico y de espías que protagonizan Michael Shannon, Richard Jenkins y Olivia Spencer.

Se trata de una historia escrita por el propio Del Toro, situada temporalmente a principios de los años 60, en plena Guerra Fría. Se rodó el pasado verano y por ahora no tiene fecha de estreno. Están en proceso Pinocchio, Hellboy 3 y Pacific rim: uprising, en sus diversas facetas como director, productor, guionista o director.

Diego Boneta

El cantante, compositor y actor ha conquistado Hollywood. En 2010 inició con pequeñas participaciones en series como en Zeke & Luther de Disney XD o con su personaje de Spencer en la serie juvenil Pretty little liars. Actualmente podemos verlo en la nueva producción de Fox Scream Queens al lado de artistas como Ariana Grande, Emma Roberts, Lea Michele y Nick Jonas. También tienen por estrenar The titan y Before I fall starbright.







