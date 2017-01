¿Se casa? Daniela Luján se viste de novia para dar inesperada noticia

Esta mañana Daniela Luján sorprendió a sus fans de redes sociales, dando una inesperada noticia.

La actriz publicó un video en Facebook, donde declaró que tenía algo muy importante que decirles; una notica que ella describió como “algo muy fuerte”, En el clip vemos en primer plano el rostro de Luján; sin embargo, al abrir la toma pudimos ver a Dani vestida de novia, al mismo tiempo que decía: “me les casó”.

Momentos después la también cantante solo dio a conocer que se trataba de una pequeña broma y dijo: “no, no es cierto no me casó todavía”.Y especificó que se encontraba realizando una sesión de fotos.

Y aunque Daniela Luján aún no llegará al altar sin duda luce muy hermosa vestida de novia.

También te puede interesar:

Paulina Rubio causa gran polémica con una foto que publicó en Instagram

Reportan grave a Charles Manson, el célebre asesino en serie