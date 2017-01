Así luce Bryan Cranston interpretando a Zordon en Power Rangers

Poco a poco se dan a conocer más detalles del esperado remake de los Power Rangers.

Ya hemos visto cómo lucirán los nuevos Power Rangers interpretados por: Becky G, RJ Cyler, Naomi Scott, Ludi Lin, Dacre Montgomery.

También hemos visto ya a Elizabeth Banks como Rita Repulsa.

Y ahora han presentado a Bryan Cranston, que dará vida a Zordon; el mentor de los jóvenes héroes. Y así es como se verá.

Power Rangers: First Look at Bryan Cranston as Zordon – https://t.co/3eeDDuECYV pic.twitter.com/wSr6I4h8M2

— Screen Rant (@screenrant) January 4, 2017