Critican a Chumel Torres por cuestionar la libertad de expresión

El conductor y youtuber, Chumel Torres fue cuestionado en redes sociales tras emitir su opinión sobre los saqueos registrados este miércoles 4 de enero en distintas zonas de México.

“En los últimos 4 años no ha habido una sola protesta en México que no termine en vandalismo. No nos merecemos la libertad de expresión”, escribió.

En los últimos 4 años no ha habido una sola protesta en México que no termine en vandalismo. No nos merecemos la libertad de expresión. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) January 4, 2017

Aunque Chumel – como los millones de usuarios en Twitter- hace uso de su perfil para emitir su opinión, su perfil de “influencer” en internet, lo colocó en el foco de sus detractores.

Estas fueron algunas de las reacciones

@ChumelTorres creo que el que no sabe leer es otro. Jajaja no sé porqué te sigo si tu programa dejó de ser gracioso hace años. — JJVillagomez (@JJVillagomez) January 4, 2017

Lo primero es una abierta mentira.

Lo segundo es ignorancia pura. Eso es lo que no nos merecemos, @ChumelTorres. Pinche irresponsable pic.twitter.com/qhq7kWNRdr — Carlos Brito (@Britovsky) January 4, 2017

No nos merecemos la libertad de expresión, ¿Para que? en México todo se resuelve a putazos @ChumelTorres — qRisS zamora (@qRiiS_ZaM) January 5, 2017

Incluso, después de esta controversia online, el también comunicador se mofó de que los medios retomaran el lío.

Mientras tanto, en las oficinas del Universal… —Hay muchísimos saqueos, violencia y enojo en la gente, señor, qué publicamos?!?

—Ya sé. pic.twitter.com/DG6asZBwlO — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) January 5, 2017

Oigan, si alguien va a saquear boletos para coachella, le encargo uno. RT si es posible para que salga en El Universal. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) January 5, 2017

Chumel Torres se dio a conocer por sus videos en Youtube bajo el nombre de “El Pulso de la República”. Actualmente protagoniza “Chumel con Chumel Torres”,un programa que se transmite en HBO.

