Mariana Ochoa termina vacaciones en procedimiento de emergencia

La cantante y actriz, Mariana Ochoa empezó el año de la peor manera; en una intervención de urgencia.

Fue la misma integrante de OV7 la que compartió en su cuenta de Instagram su dolor y es que, al parecer tuvo que someterse a una endodoncia.

“Esto de terminar en tu semana de vacaciones y de viaje en el extranjero en el dentista de emergencia para una endodoncia esta horribleb😭😭😭😭 que dolooooooooor traigo!!!!!!!”

Escribió Ochoa junto a una imagen en el consultorio dental

La endodoncia es un tratamiento para reparar y salvar un diente gravemente dañado o infectado en vez de quitarlo; los odontólogos la utilizan para eliminar -en parte o en su totalidad- la pulpa del diente y sellar el conducto pulpa.

Mariana Ochoa lleva una mala racha de salud, pues recientemente se sometió a terapia por un olor en las lumbares. Incluso, sus fanáticos expresan su pesar por ella

“Marianushi, ¿por qué no te haces una limpia?, siempre te pasan cosas feas a ti y no me gusta:(((“, se deja ver en los comentarios de la famosa.

