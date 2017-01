¡Muy enamorado! Así fue la romántica confesión de Criss Angel a Belinda

Dicen que el amor y el dinero no se pueden esconder; y el novio de Belinda está muy enamorado.

A Criss Angel no le importa gritar y escribir el amor que siente por su amada. Hace unas horas el ilusionista publicó en su cuenta de Twitter una íntima fotografía con Belinda, acompañada de un romántico mensaje: “No soy nada sin ti @belindapop mi amor”.

I'm nothing without you @belindapop mi amor pic.twitter.com/RQAlpfrwNq

— Criss Angel (@CrissAngel) January 4, 2017