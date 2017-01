¡Se confiesa! Marco Antonio Regil habla de su soltería y orientación sexual

Marco Antonio Regil ha mantenido su vida privada fuera de los reflectores y muy poco se sabe sobre sus parejas; hasta se ha cuestionado sus preferencias sexuales.

Pero ahora el conductor ha roto el silencio y habló de su vida amorosa ante las cámaras de “Despierta América”. Marco Antonio Regil sostuvo una plática con la presentadora Karla Martínez, a quién le confesó: “Sigo solterito. Llevo ocho años soltero. Salgo, conozco… ser soltero no quiere decir que esté solo”

Además Regil contó que estuvo a punto de casarse hace 10 años, pero que finalmente no llegó al altar.

Sin embargo está convencido de dar el “sí” definitivo algún día. “Siempre estaba con alguien y aprendí que puedes ser feliz y puedes estar completo estando soltero. Y tengo muchas ganas de casarme, pero no por necesidad de ‘ay, tengo que estar con alguien"”.

Finalmente durante la entrevista Marco Antonio Regil habló sobre los rumores sobre su homosexualidad. “Piensan que, si no te casas, eres gay. Y no tiene nada de malo ser gay, pero piensan que va por ahí”

En ese momento fue cuestionado por Karla Martínez quién le preguntó: ¿si fueras homosexual lo confesarías?. A lo que el presentador respondió: “Claro, no tiene nada de malo. No es una ofensa cuando me lo dicen. He estado casado con mi carrera. Toda mi vida, desde los 15 años trabajo, y mi mamá se convirtió en mi hija”

