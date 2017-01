Vin Diesel y Nicky Jam se divierten en la alfombra de "xXx: Reactivado" en México

El cantante Nicky Jam y el actor Vin Diesel prendieron anoche los ánimos de sus fans mexicanos durante la alfombra roja de la premiere mundial “xXX: Reactivado” al interpretar la nueva canción del reguetonero “Whithout you” afuera del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El protagonista de la saga Triple X, quien a su llegada saludó y se tomó fotos con sus seguidores que lo esperaban, dijo que ha ido a miles de alfombras en su vida, “pero nunca había visto una tan grande como la de esta noche en la Ciudad de Mexico”, expresó contento hasta quitarse su chaqueta blanca que portaba para mostrar sus torneados músculos que lo caracterizan.

También aprovechó el momento para pedir “aplausos” a sus compañeras de reparto (quienes lucieron impecables y atrevidos outfits) como la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez, las actrices Ruby Rose, Nina Dobrev y Deepika Padukone a quien le cantó “Happy Birthday…” porque cumplió 31 años de edad. “Gracias mi gente te amo México, te amo México”.

Original Video Ooohhh how sweet this moment! 😍 @vindiesel sings Happy Birthday To @deepikapadukone 😍😘😊👨👩🎂👏💋💖 #xxxworldpremiere A video posted by QueenOfHearts @DeepikaPadukone (@stunningdeepy) on Jan 6, 2017 at 3:46am PST

Aunque el primero en llegar fue el puertorriqueño Nicky Jam, quien a mitad de la alfombra roja deleitó a sus fans con el tema “Tu amante” y unas estrofas de su éxito “El perdón”, platicó cómo fue que debutó como actor de Hollywood junto a el agente Xander Cage.

“Vin Diesel quería un latino que tuviera esta imagen de callejero urbano, habló con Jessie Terrero y él le dijo: ‘tienes que llamar a Nicky’. Es muy fácil interpretar a este tipo de personajes porque yo me crié en un barrio, la pasamos muy bien, Vin me dio unís tips muy buenos para la actuación”, contó.

Nina Dobrev señaló que era su primera vez en la Ciudad De México y jugó diciendo si alguien necesita compañero de cuarto esta noche. “Es mi primera vez en la ciudad, ¿Alguien necesita un roomie esta noche?”, causando gritos entre los fanáticos, además de confesar que le gusta la cerveza y el tequila doble.

Para la ex concursante de Miss Universo, Ariadna Gutiérrez, quien debutó como actriz haciendo escenas de cama junto a Diesel, argumentó que fue una gran experiencia y las volvería a repetir mientras su papá no se enoje. “Ha sido un sueño hecho realidad haber trabajado con Vin Diesel, mi papá no me ha dicho nada y para mi trabajo claro que repetiría las escenas”.

El dirctor del filme D.J Caruso apuntó que la presencia del futbolista brasileño del Barcelona Neymar es una maravilla para el público que tuviera una participación especial al principio y al final de la película, pero sobre todo destacó la adrenalina que tiene la historia en cuanto a deportes extremos. “Quisimos llevar los deportes extremos a otro nivel como las artes marciales, esquiar en la selva y surfear en moto”, detalló.

Al finalizar la divertida alfombra todos los fans que no tenían boleto, de regalo, los dejaron entrar gratis a disfrutar por primera vez de la película que se estrena el próximo 20 de enero a nivel mundial.

