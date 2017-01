A qué hora y dónde ver los Globos de Oro 2017

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) reconocerá a lo mejor del cine, televisión y música este domingo 8 de enero del 2017, a través de la 74ª edición de los Globos de Oro, también conocidos (en inglés) como Golden Globes.

La sede de la ceremonia de premiación es en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, a partir de las 19:00 horas , Ciudad de México. Estará conducida por Jimmy Fallon y bajo la producción de Dick Clark Productions. Además de la distinción, la jornada de los Globos de Oro contempla una antesala que incluye alfombra roja y el color de lo que se vive durante toda la fiesta.

Nominados a los Globos de Oro 2017

