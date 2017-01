El beso se "consolación" entre Andrew Garfield y Ryan Reynolds

Las emociones de las celebridades que se dieron cita ayer en la 74 entrega de los Globos de Oro fueron evidentes y en algunos casos, difíciles de controlar. Para muestra, lo sucedido con Andrew Garfield y Ryan Reynolds.

Reynolds estaba nominado en la categoría de mejor actor protagonista de comedia, sin embargo a la hora de anunciar al ganador, fue Ryan Gosling el que obtuvo la presea; a este hecho, Garfield decidió darle un premio de consolación a su compañero de mesa: un beso en la boca.

LMAOOO did anyone else peep @VancityReynolds and Andrew Garfield kiss? 😂 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Fm0PCBCrpj

El momento quedó inmortalizado justo en el momento que un Ryan subía al escenario y el otro, recibía la muestra de amor por parte de Andrew.

Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds respondió el hecho con una carcajada mientras que la ex del “besucón”, Emma Stone, reaccionó de la siguiente manera:

Here's to you the funny reaction of #EmmaStone after saw the kiss between #AndrewGarfield and #RyanReynolds at GG … she's jealous… 😂😌❤ pic.twitter.com/ey16jEoUBN

— Andrew Garfield News (@AndrewGarfieldN) January 9, 2017