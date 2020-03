Emma Watson comparte nueva imagen de La Bella y la Bestia

La entrega 74 de los Globos de Oro fue el marco que eligió Disney para presentar otro adelanto de lo que será la película “La Bella y la Bestia”, protagonizada por la actriz británica Emma Watson y el actor Dan Stevens.

Por una parte, Emma Watson escribió: Nuevo póster de La Bella y la Bestia”, acompañada de esta imagen.

New poster for Beauty and the Beast! @beourguest 🌹 pic.twitter.com/iE6YzVCKus — Emma Watson (@EmmaWatson) January 8, 2017

En simultáneo, la cuenta oficial de la película compartió “ Sé nuestro invitado y ve una nueva imagen de La Bella y la Bestia” esta noche durante los Globos de Oro”.

#BeOurGuest and see an all-new look at Beauty and the Beast tonight during the #GoldenGlobes🌹 pic.twitter.com/tiRXZVyXDb — Beauty and the Beast (@beourguest) January 8, 2017

Además publicó este teaser

On March 17, experience an adventure in the great wide somewhere. #BeOurGuest pic.twitter.com/NUAUtpMfsH — Beauty and the Beast (@beourguest) January 9, 2017

El póster presenta una imagen más clara de los personajes que forman parte de la historia como Kevin Kline (Maurice), Luke Evans (Gastón), Josh Gad (LeFou), Ewan McGregor (Lumière), Stanley Tucci (Cadenza), Ian McKellen (Ding Dong), Emma Thompson (Sra. Potts), entre otros.

La adaptación está dirigida por Bill Condon y se estrenará el próximo 17 de marzo.

