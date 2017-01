Vicente Fernández Junior supera el cáncer de piel y los falsos rumores

Vicente Fernández Junior luce diferente, ha bajado de peso, ha cambiado su imagen y se quitó años de encima, el motivo: Kary Ortegón. El hijo mayor de la dinastía Fernández charló con Publimetro acerca de todos estos cambios, como la parálisis facial que tuvo hace unos meses, a raíz de la detección de un cáncer de piel que suscitó una serie de rumores, que como lo señaló Vicente Junior afectaron a su familia.

“A través de mi carrera he aceptado las críticas hacia mi persona, pero me molesta que metan a mi pareja, a mis padres o a mis hijos, porque siempre les afecta cuando la información no está sustentada con la verdad”, confesó Vicente; mientras Kary Ortegón agregó: “Me han puesto etiquetas como madrasta o bruja, eso afecta a mis cuatro hijos, porque no llegan a entender esos comentarios. Somos una familia con ocho hijos (cuatro de Kary y cuatro de Vicente), que convivimos como todas las familias normales. Yo estoy trabajando y pongo en mi casa como lo hace mi pareja, somos una sola persona y es desagradable leer esos malos comentarios, porque no se dan a la tarea de saber quién soy. Mi relación con Vicente no se trata de dinero, amo a ese hombre que me ha demostrado su compromiso en estos catorce meses de relación”.

Vicente Juniro, se rehabilita de la parálisis facial. Foto | Jorge Puente.

A principios de diciembre, Vicente sufrió una parálisis facial en el lado izquierdo a consecuencia del cáncer de piel que se le detectó.

“No es grato leer información amarillista, de algo que no tiene sustento de pseudo periodistas que denigran mucho la profesión. Mi familia sigue unida, mis hijos conviven con su nueva familia; he mostrado los mensajes con mis hijos desde hace dos meses, que han estado al tanto de mi salud”, reveló el cantante.

“No me gusta inmiscuirme en los proyectos de Vicente para evitar chismes, pero hay cosas que me molestan que hieren a mis hijos, a nuestros ocho hijos. Duele mucho como dijeron las cosas, ofensas hacia mi persona, pero he aprendido a ser feliz, así que ruede el mundo”, expuso Kary.

Durante la celebración del primer aniversario del salón spa Kary Ortegón, Publimetro charló con la pareja está más fuerte que nunca y ya planean su boda para el próximo mes de noviembre.

“Iniciamos un año con el pie derecho, sigue ese sueño de mi carrera desde hace 20 años, a pesar de muchas cosas, obstáculos y demás”, dijo Kary.

“Estamos con el proyecto para poner otra sucursal del salón spa. Con la parálisis facial que me sucedió, invito al todo el público que pasa por lo mismo, para que tenga una recuperación tan rápida, a través de los tratamientos, que en mi caso, me ha realizado mi señora en el spa. Llevo un avance exagerado, porque regularmente tardaría cinco meses en la rehabilitación y a un mes de la parálisis tengo un avance increíble”.

Virtudes y defectos

Vicente Junior y Kary mantiene una relación desde hace un año cuatro meses y han logrado entender sus defectos y virtudes.

“Aprendí a lavar y trapear (risas). Una vez dijo mi padre: ‘el hombre es de la edad de la mujer que acaricia’, ¿no se equivoca, verdad?. Ha sido un trayecto de un año en el negocio y un año cuatro meses de relación maravillosa, en el entendido que hemos llegado a pelear una o dos veces, pero las reconciliaciones son las mejores”, expuso Vicente.

“Ya le queda bien el cereal con leche; tengo miedo que un día se enoje mucho y no haya reconciliación, pero es todo un Fernández (risas)”, añadió Karyn.

“Todo lo que he visto de ella es bueno, hasta cuando ronca me gusta”, finalizó el hijo mayor de Don Chente.



A detalle

Vicente Fernández Junior tiene 52 años y nos explica su estado de salud.

“Hace dos meses me detectaron cáncer de piel, que apareció en tipo de verruga. Me lo extrajeron a través de una cirugía en la parte de la nariz. A raíz de eso tuvo una baja de defensas y adquirí una bacteria que me provocó la parálisis facial a principios del mes de noviembre. El cáncer de piel está erradicado al 100 por ciento, sólo debe estar acudiendo al médico para supervisión”.

Kary Ortegón es médico y esteticista cosmiatra, y ayuda a su pareja en la rehabilitación.

“Lleva buena alimentación, descanso, toma vitamina B para los músculos, un tratamiento de obsidianas con esencias especiales para que el músculo reaccione, y muchos apapachos”.