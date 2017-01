Aracely Arámbula se molesta con diario por criticar su foto

Aracely Arámbula se encuentra de vacaciones tras haber concluido las grabaciones de “La Doña” y aprovechó una sexy imagen para invitar a sus seguidores a sintonizar de lunes a viernes la telenovela.

“Pensando qué haremos con Alejandro Céspedes #Ladoña. No se pierdan el capítulo de hoy”, escribió la actriz junto a la foto que supera los 31 mil “me gusta”.

La fotografía fue difundida por varios portales, sin embargo, algunos textos no le parecieron a Arámbula. Y justo fue, el diario El Norte, quien recibió una réplica de la guapa actriz.

“El trabajo de una novela es muy intenso, meses y obviamente estoy en promoción. Ah! Mi nombre es Aracely”

Esto porque en el mensaje de redes sociales la llamaban “La Chule” apodo con el que se conoce a la actriz desde que estudiaba actuación.

¿Por qué le dicen Chule a Aracely Arámbula?

“Es una larga historia pero sucedió cuando un compañero de la escuela de actuación escuchó que le dije a mi papá ‘chuleque’. Él no entendió y a partir de ahí me empezaron a decir ‘Chule’ él y otros cuatro o cinco compañeros. Luego un día al aire, Pepillo Origel se refirió a mí como ‘La Chule’ porque se enteró que así me decían. Después de eso todos me decían así. No me molesta, pues lo tomo como un piropo, pero… prefiero que me digan Aracely”, comentó la actriz en entrevista por la promoción de la telenovela La patrona.