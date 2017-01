Cartelera con los estrenos de películas en este fin de semana

El intruso (I.T)

Thriller. El millonario sin escrúpulos Mike Regan comienza a ver cómo su idílica vida familiar y empresarial se tambalea cuando un joven hacker de su empresa se siente ninguneado por Regan y empieza a hacerle la vida imposible a él y a su hija controlando sus aparatos electrónicos y de comunicación. Dirigida por John Moore con Pierce Brosnan y Anna Friel.

Aliados (Allied)

Drama. Año 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Max (Brad Pitt) es un espía del bando aliado que se enamora de Marianne (Marion Cotillard), una compañera francesa, tras una peligrosa misión en el norte de África. La pareja comienza una relación amorosa hasta que a él le notifican que Marianne puede que sea una agente doble que trabaja para los nazis. Protagonizan la cinta Brad Pitt y Marion Cotillard.

Vivir de noche (Live by nigth)

Drama. Adaptación de una novela de Denis Lehane (Mystic River, Gone Baby Gone, Shutter Island). Boston, 1926. Joe Coughlin, hijo de un eminente capitán de la policía de la ciudad, no está siguiendo precisamente los pasos de su padre. Empezó con pequeños hurtos, pero ya ha dado el salto a crímenes de más envergadura. Su ascendente carrera en el mundo de los gangsters en plena Prohibición lo llevará del Boston de la Edad del Jazz al barrio latino de Tampa y las calles de Cuba. Y en su camino se cruzará una mujer, Emma Gould, que cambiará para siempre su vida. Dirigida, escrita y protagonizada por Ben Affleck.

Rito satánico (dark Summer)

Terror. Daniel Austin (Keir Gilchrist) un chico de 17 años obtiene arresto domiciliario durante todo el verano por su obsesión de acosar a su compañera y amor platónico, Mona Wilson. Completamente incomunicado, Daniel debe pasar todo el verano sólo mientras su mamá está de viaje de negocios. Daniel logra colgarse del wifi de su vecino y se pone al tanto de sus amigos y Mona. Nunca se imagina lo que ella provoca que deja como horripilante consecuencia una extraña presencia en su casa.

Pura sangre

Thriller. Es la historia de Chema, Tino y Jaime, tres hermanos que buscan salir de sus problemas robando el Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, con la ayuda de sus socios, Bosco y Fierro. Lo hacen sin darse cuenta que pronto van a tener que pelear por sus vidas, y correr de su pasado. Años después del atraco, Manolo, el oficial encargado del caso, los empieza a capturar uno por uno. Desesperados por sus vidas, los hermanos divisan un plan para poder salir del apuro, sacrificándolo todo en el intento.

Anestesia (Anesthesia)

Drama. En Nueva York el ilustre Walter Zarrow (Sam Waterston), profesor de filosofía de la Universidad de Columbia, es herido en un asalto y acaba desfallecido en los brazos de Sam, un padre de mediana edad que está teniendo una aventura amorosa en la ciudad. Con Kristen Stewart, Sam Waterson y Glenn Close.

Fuocoammare

Documental. La isla de Lampedusa es el punto más meridional de Italia, que desde 1990 se ha convertido en un lugar masivo de desembarco de inmigrantes ilegales procedentes de tierras africanas. En poco más de 20 años, más de 20,000 personas se han ahogado durante la travesía para alcanzar lo que para muchos supone vía de entrada a Europa, y que les debería permitir escapar de la guerra y el hambre. Samuel vive en la isla, tiene 12 años, va a la escuela, le gusta tirar con la honda e ir de caza. Le gustan los juegos de tierra, pese a que todo a su alrededor habla del mar y de los hombres, mujeres y niños que intentan cruzarlo para llegar allí.