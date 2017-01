George R.R da pistas de la fecha de su nuevo libro

El escritor y guionista, George Raymond Richard Martin, mejor conocido como George R.R Martin, dejó ver la posible fecha de publicación de su nuevo libro, “Winds of Winter”.

Luego de una larga espera por tener noticias y mejor aún, una nueva publicación de R.R Martín, en sus manos; un grupo de seguidores logró que el escritor respondiera a sus comentarios donde claman la historia.

“Not done yet, but I’ve made progress. But not as much as I hoped a year ago, when I thought to be done by now. I think it will be out this year. (But hey, I thought the same thing last year)”