“Ben Affleck hace malabares en el cine”: Chris Messina

Chris Messina es un actor estadounidense con una larga trayectoria en Hollywood. Ha realizado más de 50 proyectos en cine y televisión y ha trabajado con Jennifer Aniston (Cake) y Al Pacino (Señor Manglehorn), entre otros.

En entrevista con Publimetro habló sobre la cinta Vivir de noche (Live by nigth) que se estrenará este 13 de enero en México y que le permitió trabajar con Ben Affleck.



¿Cuál fue el primer acercamiento con Ben Affleck?

— Desde mis primeras conversaciones con Ben sobre mi personaje de Dion Bartolo, yo ya había leído la novela de Dennis Lehane porque quería estar listo para la audición.

Desde ese momento ya disfrutaba del personaje, que era algo que no había hecho antes.

Lo mejor es que Ben me dio el papel sin hacer una audición, eso me ayudó bastante porque pude hacer toda la preparación que fue de casi dos años, eso fue una experiencia inusual para mí.

¿Cómo fue meterse en ese rol de gángster?

— Dion (Bartolo) es es el brazo derecho la banda liderada por Joe Coughlin (Ben Affleck). Es una amistad épica, siempre han sido un equipo y crearon su propia banda. Eran amigos de la infancia, y entonces todos se convierten en ladrones, pero en su mayoría por delitos menores.

Luego, se convierten en pandilleros y orgullosos de ser gángsters. Dion y Joe, son como hermanos, constantemente están bromeando y burlándose de uno al otro. Hay una gran cantidad de amor, lealtad y hermandad; al final, fue una gran aventura junto a Ben.

¿Cuál es la diferencia entre Ben, el director y actor?

— Bueno, la gran atracción para mí fue la oportunidad de trabajar con Ben Affleck, luego de haberlo hecho en Argo (2012). Yo estaba tan impresionado por la forma en que hace malabares con su trabajo, como director y actor. Una vez hice ésto para una pequeña película independiente y te puedo decir: ¡No es fácil, no sé cómo lo hace!, pero cuando está en una escena, él está completamente involucrado con todos. Hace de Joe, pero también de Dion y de Ben…eso es realmente un talento extraordinario.

¿Es cierto que subiste de peso para el papel?

— En el libro, Dion se describe muy robusto, y pensé que debía empezar a aumentar de peso inmediatamente. Pero como estaba trabajando en otro proyecto, tuve que empezar a subir tres meses antes del rodaje.

Cuando hicimos la primera prueba de cámara, a Ben realmente le gustó que hubiera aumentado de peso [risas].

Además, el bigote te sentó bien

— Al principio estábamos con dudas sobre eso [risas], porque los bigotes no eran exactamente algo de los años veinte o treinta. La diseñadora de vestuario Jacqueline West, fue quien lo sugirió. Ella me mostró algunas fotos durante la adaptación personalizada de Frank Nitti – mano derecha de Al Capone – y él tenía un pequeño bigote.

Así que continuamos la conversación con la cabeza del departamento de maquillaje, Kate Biscoe, que diseñó el bigote usando hojas de té y cinta. Lo probé en la habitual para que pudiéramos mostrárselo a Ben, y a él le gustó mucho. Dijo que se sentía como otro símbolo de la rebeldía de Dion [risas].

¿Cómo invitarías a la gente para ver Vivir de noche?

— Simplemente es un película diferente, épica, que transporta las películas de gángsters a otro lugar y tiempo de una manera muy, muy grande. Creo que eso es lo que el público tendrá que descubrir en su momento.

La película es un montón de diversión. Los vamos a llevar a un viaje junto a Joe y con todos esos personajes increíbles.

En sus palabras

“Ben es un gran actor y sabe cómo trabajar con otros actores. Los actores lo quieren, respetan y quieren estar en sus películas”.

¿De qué se trata?

Drama. Adaptación de una novela de Denis Lehane (Mystic River, Gone Baby Gone, Shutter Island). Boston, 1926. Joe Coughlin, hijo de un eminente capitán de la policía de la ciudad, no está siguiendo precisamente los pasos de su padre.

Empezó con pequeños hurtos, pero ya ha dado el salto a crímenes de más envergadura. Su ascendente carrera en el mundo de los gangsters en plena Prohibición lo llevará del Boston de la Edad del Jazz al barrio latino de Tampa y las calles de Cuba.

Y en su camino se cruzará una mujer, Emma Gould, que cambiará para siempre su vida. Dirigida, escrita y protagonizada por Ben Affleck.