Carrie Fisher no será "digitalizada" en futuras cintas Star Wars

Los creadores de la saga “Star Wars” pusieron fin rápidamente a los rumores de que la princesa Leia, personaje interpretado por Carrie Fisher, podría pervivir pese al fallecimiento de la actriz.

En una inusual incursión en el amplio mundo de la especulación sobre “Star Wars”, Lucasfilm indicó el viernes por la noche que no hay planes para recrear digitalmente a Fisher con el fin de que aparezca en futuros episodios de la saga.

