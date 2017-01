Entrevista: Noah Wyle presenta su papel más catártico

La tercera temporada de la serie fantástica de Universal Channel, The Librarians llega a la televisión latinoamericana. Para esta nueva entrega, Noah Wyle además de dar vida a Flynn Carsen, se involucra como productor, director y guionista.

¿Qué podemos esperar de esta tercera temporada?

— Bueno vienen unos cambios grandes para esta temporada tanto frente como detrás de cámaras. Cambiamos de productores, John Rogers dejó el programa así que hubo un cambio en el estilo en la forma de hacer el show.

Ahora está más enfocado en las tres películas que hicimos que las dos primeras temporadas. Además tenemos un acercamiento más cinemático hacia la forma de grabar el show y cambiamos la forma en la que escribimos el guión para confiar menos en cambios drásticos de la trama y abrirlo más hacia otros géneros. Buscamos que sea un poco más divertido, con más romance, más divertido, más aventurero. Que se mantenga entretenido.

Dicho eso, hay que contar que el show es mucho más oscuro este año. Hay mucho más en juego, y contemplamos la posibilidad de que uno de los principales personajes quizá no siga vivo al final de la temporada.

En cuanto a mi personaje, Flynn Carsen por primera vez lo vamos a conocer más a fondo. Desde el principio de la temporada se estará enfrentando ante algo que él no puede resolver por sí mismo. Personalmente para mí esta temporada es muy especial porque estaré mucho más involucrado. Apareceré en 7 de 10 episodios que la conforman, lo cual es mucho más de lo que jamás había estado. Dirigí dos episodios y escribí uno de ellos. Así que la pasé genial haciendo esta temporada.

¿Cuál de esos roles disfrutaste más?

— La actuación es lo que llevo haciendo durante más tiempo. En cuanto a dirigir y escribir es una nueva pasión para mí y quizá por eso me siento más atraído hacia ellas. Realmente me gustó mucho el episodio que escribí y ser parte del proceso creativo con todo el equipo mucho antes de que la serie comenzara a grabarse.

Me encontré muy cómodo y emocionado de involucrarme desde los cimientos de esta temporada. Muy similar fue para mí dirigir, sobretodo porque tengo una boca muy grande y me gusta decirle a la gente qué hacer. La dirección fue muy fácil para mí. De hecho, me siento muy fuera de lugar cuando solo me toca actuar y no puedo evitar decir cómo lo haría yo. Me gustaron mucho esas dos cosas nuevas y aunque no tengo pensado dejar de actuar, realmente disfruté este nuevo aspecto de mi carrera.

Tal parece entonces, que Tanto a Flynn Carsen como a Noah Wyle les gusta hacer varias cosas. ¿Sientes que tienes eso en común con tu personaje?

— (Risas) Creo que me relaciono con mi personaje más por su lado esquizofrénico. Me siento más sincronizado con su locura que con su cordura. Es increíblemente emocionante interpretar a alguien a quien seas tan distinto.

El encanto de The Librarians

¿Por qué crees que la gente ame estas historias?

— Creo que es por la naturaleza de la historia. Es un programa para todas las generaciones. De los comentarios que más he recibido desde que empezamos con este proyecto fue que la gente lo estaba viendo con sus padres. Digo, hay muchos programas que ya sea que los padres no los entiendan o los más jóvenes no puedan identificarse. Pero The Librarians tiene un tipo de entretenimiento universal. Tiene momentos de acción, de suspenso, romance, bromas graciosas, tiene incluso esta faceta en la que enseña fragmentos de historia, para quienes quieran interesarse en ello. Y tiene un mensaje en donde te recuerda que tus conocimientos son tu mayor tesoro.

¿Y qué tiene The Librarians que te hace querer involucrarte tanto con ella?

— Bueno en primera, que no a cualquiera le dan la oportunidad de trabajar en todas estas áreas. Así que lo primero que tendría que decir es mi inmensa gratitud por los productores por darme la oportunidad de participar en tantos aspectos.

También es porque por muchas razones esta serie se siente como un proyecto familiar porque empecé a hacer las películas cuando mi hijo tenía un año de nacido y ahora ya tiene 14. Todos mis hijos han crecido alrededor de esta serie. Han estado en el set, conocen al equipo, al elenco.

Grabamos la serie en verano cuando están de vacaciones entonces me acompañan siempre. De hecho mi hijo fue mi asistente en el episodio que dirigí. Lo ven todas las semanas. Entonces en ese aspecto me hace sentir satisfecho. Que esa división que usualmente se siente entre mi vida privada y mi trabajo por primera vez se siente más bien como una unidad.

Noah Wyle vs John Carter

Uno de tus personajes más recordados es John Carter de ER, ¿cuál ha sido para ti más desafiante?

— Yo diría que hasta ahora el más difícil para mí ha sido Tom Mason de Falling Skies porque ha sido lo más lejano a mí que he interpretado. Pero estuve tanto tiempo en ER y lo empecé tan joven.

La primera vez que interpreté a John tenía 22 años y terminé a los 38, fue una gran parte de mi vida. Pasaba tanto tiempo en el set que en lugar de interpretar un papel más bien era yo mismo frente a las cámaras bajo las circunstancias que el guión describía.

Si ves ER es muy biográfico, ese yo soy a los 22, a los 25, a los 30 años… Y lo que pasaba en mi vida personal probablemente se me notaba en el rostro.

Por otro lado, Flynn es muy divertido, es mi oportunidad de ser tonto, de reírme de mi mismo, es mucho más catártico en muchas formas. No creo que ninguno sea más difícil que otro pero sí más satisfactorio.

19:00 horas se transmite The Librarians por Universal Channel