Björk, M.I.A y Underworld encabezan cartel del festival Ceremonia 2017

‪Este lunes Vans reveló el cartel de lo que será el festival Ceremonia 2017, la gran sorpresa fue Björk quien encabeza el line up, además de M.I.A. y Underworld.

El resto del cartel esta conformado por Beach House, James Blake, Nicolas Jaar, D.R.A.M, Majid Jordan, Vince Sataples, Snakeships, What so not, Gallant, Black Madonna, Floating Points, Mija, Virgil Abloh, River Tiber, Banda Baston, Simson Ahuevo, Rey Pila, Buscabulla, Madame Gandhi, Sotomayor, AJ Davila, Hapax Legomenon, BrunOG, Kali Munsta y Tayrell.

El festival Ceremonia 2017 se llevará a cabo el próximo sábado primero de abril en el Foro Pegaso, Toluca.