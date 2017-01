Captan a Diego Luna muy cariñoso con Suki Waterhouse en Tulum

Al parecer esos meses de filmación que Diego Luna pasó en Inglaterra no fueron totalmente en retiro.

Este lunes aparecieron fotografías del actor mexicano acompañado de la modelo británica Suki Waterhouse paseando de la mano y dándose demostraciones de afecto en Tulum, México.

Cabe resaltar que Luna es 12 años mayor que la modelo, él tiene 37 y ella 25.

Tal parece que a Suki le gustan mayores pues su anterior relación fue con Bradley Cooper quien es 17 años mayor que ella.

Suki Waterhouse and Rogue One's Diego Luna pack on the PDA in Mexico https://t.co/hkGKMzuHMn pic.twitter.com/gn1H4V126W

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 16, 2017