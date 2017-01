Ignacio López Tarso festeja 92 años trabajando con Un Picasso

Con una enorme vitalidad es como se encuentra el primer actor de cine y televisión Ignacio López Tarso, quien ayer (15 de enero) festejó su cumpleaños 92 haciendo lo que mejor sabe y le gusta hacer, trabajar en la obra de teatro “Un Picasso” junto a Gaby Spanic.

La actriz venezolana, con quien comparte el escenario del Teatro Independencia, no dudó en felicitar al histrión con un romántico beso en la boca frente al público asistente lo que ocasionó una gran sonrisa en el actor y aplausos del presente.

Contento y con gran ánimo, Don Igancio le sopló a las velitas de un pastel (con una imagen de Picasso) que le regalaron al término de la función. Agradeció la sorpresa de la producción y de su hijo Juan Ignacio quien lo acompañó durante el festejo para cantarle las tradicionales mañanitas.

Descarta bioserie

Para el actor que cuenta con 66 años de trayectoria y algunos premios como un Ariel, TvyNovelas y de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York, no tiene interés en contar su vida a través a una serie de televisión.

“No me han ofrecido hacer una serie, ni me interesa porque mi vida es aburridísima. Ya han hecho muchos documentales sobre mi vida en cada homenaje que me brindan y me siento muy orgulloso, pero creo que una serie no sería trascendente”, dijo a JDS luego de su festejo.

Por ahora, el histrión que debutó en teatro en 1953 (Las Mocedades del Cid) dijo que toda su energía está enfocada en esta obra y próximamente en proyecto junto a su hijo.

“Estoy planeando hacer una obra teatral con mi hijo Juan Ignacio con solo dos personajes. Quiero hacerla en cuanto termine ‘Un Picasso’. Ya planteamos la idea y quizá sea con la misma empresa de Daniel Gómez Casanova”, apuntó el actor de cine, quien tiene en su haber más de 50 películas bajo las órdenes de los reconocidos cineastas Luis Buñuel e Ismael Rodríguez, entre otros.

La salud de Ignacio López Tarso

Poseedor de una gran fuera actoral y vital, Don Ignacio tuvo que ser operado a principios del año pasado de emergencia por un tumor canceroso saliendo exitoso de la intervención.

Sin embargo, hoy se cuida más que nunca con un exigente régimen de alimentación y ejercicios para mantenerse estable como hasta ahora.

“Me cuido mucho desde la cirugía, llevo cuidados médicos y ejercicios. Hago pesas, bicicleta, caminata, mancuernas y tomo muchos jugos. Ya nada de alcohol o mi tequilita que antes acostumbraba”, detalló.

Con la mejor actitud que un hombre de su edad pueda tener se mostró emocionado por una simple razón, “tengo trabajo y sobre todo, (estoy) con muy buen ánimo”, finalizó.