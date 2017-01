Jesse y Joy a la conquista de España

Este fin de semana los hermanos Jesse y Joy actuaron en Barcelona y en el Teatro Lara de Madrid como parte de su gira española que también los llevó a Sevilla.

Todos sus conciertos estuvieron abarrotados y se convierten ya en uno de los grupos más exitosos de la madre patria.

Jesse salió al escenario del teatro Lara de Madrid con una indumentaria que más parecía de un integrante de The Clash que de un cantautor de música pop. Con unos jeans ajustados, un sombrero negro de ala ancha y su camiseta raída, acompañó la potente voz de Joy en un acústico que revivió todos los temas de sus cuatro discos que ya son éxito en México y ahora también en España.

Acompañaban a los hermanos Huerta un bajo, un teclado y un cajón con el que entablaron un diálogo muy cercano con su público.

Cuando estaban a punto de iniciar el tema “¿Con quién se queda el perro?”, Jesse contó que un fanático le resolvió el dilema “Tú quédate con el perro y yo me quedo con tu hermana”. El fanático respondió de entre el público con un grito: “¡Aquí me tienes Joy!”. Y de inmediato una mujer expresó “Tranquilo Jesse, que yo me quedo contigo”.









Jesse y Joy en inglés

El dueto además, hacen gala de su doble idioma estrenando sus temas clásicos en el inglés con el que buscarán acercarse a nuevos mercados. El año pasado estuvieron de gira por algunas ciudades de Estados Unidos.

Escucha sus temas aquí: