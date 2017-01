Björk repite fecha en el lineup del # Ceremonia17

Luego del anuncio de la visita de Björk a la Ciudad de México, la emoción crece con su participación como headliner en el cartel del festival Ceremonia 2017.

Este festival surgió en 2013 y a lo largo de su corta trayectoria, se ha convertido en una alternativa para todos aquellos que buscan nuevas experiencias sonoras.

“Ceremonia ha elegido la mejor estación para venerar un año más el suceso que lo motiva, la música. Grandes momentos han sucedido a lo largo de las cuatro ediciones del festival: la presentación en México de Animal Collective, Julian Casablancas + The Voidz, Disclosure, Frume y Snoop Dogg como los headliners anteriores; siempre un cartel con lo mejor del hip hop y la electrónica nacional e internacional y un sin fin de experiencias que convierten a Ceremonia en uno de los festivales más esperados del año, y ahora, de la primavera”, expresaron sus organizadores a través de un comunicado oficial.

Este es el cártel oficial

– Björk

– M.I.A.

– Underworld

– Beach House

– James Blake

– Nicolas Jaar

– D.R.A.M.

– Majid Jordan

– Vince Staples

– Snakeships

– What So Not

– Gallant

– The Black Madonna

– Floating Points (live)

– Mija

– Virgil Abloh

– River Tiber

– La Banda Bastön

– Rey Pila

– Simpson Ahuevo

– Buscabulla

– Madame Gandhi

– Sotomayor

– AJ Davila

– Hapax Legomenon

– BrunOG

– Kali Mutsa

– Tayrell

Cuándo y dónde

Sábado 1 de abril del 2017 en el Foro Pegaso

¿Cómo obtener tus boletos?

Los boletos etapa 1 ya están a la venta a través del sistema Ticketmaster en este link: http://bit.ly/2fpilSH

General: $980

Plus: $1,980

Sigue la conversación en redes con el HT #CeremoniaConVans y #Ceremonia17

Facebook: Facebook.com/CeremoniaM

Instagram: FestivalCeremonia

Twitter: CeremoniaXXX

www.ceremonia .xxx

