The Cavern, la cuna de The Beatles, cumple 60 años

El club The Cavern, conocido a nivel mundial por haber sido la cuna de The Beatles, cumple 60 años de haber sido fundado, que celebrará con un año de conciertos y la edición de un libro.

Se trata del festejo de un centro de culto para millones que posiblemente ignoren que esta exbodega se abrió a la música dedicada originalmente al jazz, con la primera actuación el 16 de enero de 1957 a cargo de la Merseysippi Jazz Band.

Pocos años después, ya en la década de los años 60, derivó hacia el Merseybeat, un género interpretado por grupos originarios de la región inglesa de Merseyside, integrada por las ciudades de Liverpool, Knowsley, Sefton, St Helens y Wirral.







Publicidad







De todas ellas la que ha trascendido es Liverpool, sede de The Cavern, por haber sido la cuna de The Beatles, el grupo que entre el 9 de febrero de 1960 y el 13 de agosto de 1963, actuó 292 veces en ese lugar.

Los 60 años que cumple el club tuvieron una interrupción de 11 años, de 1973 a 1984, recuerda The Liverpool Echo.

Años antes ya había habido otra, de cinco meses, del 28 de febrero al 23 de julio de 1966, luego de que su propietario Ray McFall se declaró en quiebra.

Con nuevos accionistas reabrió en una ceremonia que encabezó el primer ministro británico Harold Wilson.

De acuerdo a The Liverpool Echo, The Cavern estuvo inspirado originalmente en el club parisino de jazz Le Caveau De La Huchette, a metros de la Catedral de Notre Dame, aún en funcionamiento.

En su último día de trabajo en 1973 actuó la banda Supercharge, de Liverpool, la cual está programada para una presentación este lunes en el sitio que ahora dirige Julia Baird, hermana de John Lennon.

Por su parte The Sun en su edición electrónica de este lunes ofrece una serie de fotografías para celebrar este aniversario, en las cuales se puede apreciar la arquitectura del lugar y su ambiente en sus primeros años.

Si bien trascendió por The Beatles, The Cavern ha prestado su escenario a grupos como Queen, The Rolling Stones, The Kinks, The Who o Elton John.

TE RECOMENDAMOS LEER

¿Por qué todos aman La la land?

LO MÁS VISTO EN VIDEO