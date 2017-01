Confirman nueva temporada de Will y Grace

Ya pasaron 11 años de Will y Grace pero al parecer ellos no pasan de moda. Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes y Megan Mullallyse se reunirán una vez más para una nueva temporada que se emitirá este mismo año.

Así es, durante el tour de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión la cadena NBC confirmó que Will y Grace tendrá una nueva temporada de tan sólo 10 episodios que serán estrenados a finales de año para abarcar 2017 y 2018.

La producción tendrá a Max Mutchnick y David Kohan de regreso como showrunners y productores ejecutivos. Además, James Burrows, responsable de todos los episodios de la serie, también estará involucrado como productor y director.

“Desde los derechos de los homosexuales hasta el comentario social y político. Todo disfrazado como un tren de alta velocidad de la cultura pop ingeniosa. ‘Will y Grace’ está volviendo a donde pertenece”, señaló Robert Greenblatt, presidente de NBC Entertainment. “Estamos encantados de que una de las comedias más inteligentes, divertidas y definitorias de la historia de NBC vuelva”, aseguró.

Junto con la noticia, la cadena de televisión lanzó un pequeño spot promocional que puedes ver a continuación:

THEY’RE BACK! Your favorite foursome is returning to NBC! #WillAndGrace pic.twitter.com/Xoz4lSHSgM

— NBC (@nbc) January 18, 2017