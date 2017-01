Salma Hayek y Penélope Cruz sorprenden con foto “al natural”

Salma Hayek y Penélope Cruz se han sumado al grupo de celebridades latinas que participan en el movimiento #NoMakeup (Sin maquillaje) en las redes sociales y, aunque hasta ahora ninguna se ha atrevido a llevarlo frente a las cámaras de cine y televisión, alguna no descarta la idea totalmente

Ninel Conde publica foto sin maquillaje y divide opiniones

Aunque la amistad de ambas actrices ha trascendido, pocas veces deciden compartir imágenes sin “poses”











Otras famosas sin maquillaje

La tendencia de la cara lavada comenzó en las redes sociales con las etiquetas #NoMakeUp y #IWokeUpLikeThis (Me levanté así), pero fue durante el verano de 2016 cuando Keys apareció sin una gota de maquillaje en el evento de clausura de la Champions League.

Desde entonces también apareció al natural en varias alfombras rojas y en los programas de la edición de este año de “The Voice”, la versión estadounidense de “La voz”.

“Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en internet. Era muy insegura”, dijo Keys al explicar su decisión de prescindir de los cosméticos.

Con información de EFE

